“Estás acostado con la muerte”: DT de Ñublense relató las complejidades vividas tras contagiarse de coronavirus

Jaime García, técnico de Ñublense, conversó con Deportes en Agricultura y contó detalles del momento más difícil de su vida: el reciente contagio por coronavirus que lo tuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Herminda Martín de Chillán.

“Fue muy fuerte, nunca pensé que iba a pasar algo con estas características de soledad, incertidumbre de pensar todos los días en morirte, que estás en cuidados intensivos con un respirador que me daba oxígeno, que tenía los dos pulmones con neumonía. Era complicado, me costó mucho el martes y miércoles poder respirar y uno ve desde adentro lo que hacen los de la “primera línea” (de la salud)”, sostuvo.

“Estuve ocho días en una cama sin dormir ni ir al baño. Estás acostado con la muerte todos los días, me tocó que dos pacientes o compañeros de cuarto se murieron. Entre los ocho días, creo que dormí cinco horas. La gente está pendiente de ti todo el día”, complementó el adiestrador, quien hizo una profunda reflexión de lo vivido a causa de la pandemia.

“En realidad estás solo, saber que estás con Covid es difícil. Si no te toca, nunca vas a entender la magnitud de soledad que tiene esto, estar mirando y observando todo eso. Cuando lo vives, no puedes ir al baño, te tienen que lavar todos los días. Es muy fuerte”, explicó.

Bajo esa misma línea Jaime García enfatizó que la enfermedad no discrimina condición social ni estatus económico. “Yo fumaba y creo que esto te hace pensar y recapacitar. Te ‘vai pato’ (sic), el tema social no importa, te agarró y ellos (trabajadores de la salud) te tratan de una forma con una igualdad tremenda. Son tipos profesionales que se están arriesgando todos los días, la edad no importa, la plata no importa… Te agarró y si no te suelta, no te puede ir a ver nadie, sólo contacto telefónico. Si a mí me pasaba cualquier cosa, no te ibas ni con 10 pesos en los bolsillos”, cerró.