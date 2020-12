¡Feliz cumpleaños, Matador! El mundo del fútbol felicitó a Marcelo Salas por cumplir 46 años

Este 24 de diciembre es un día muy especial para el fútbol chileno. ¿Por qué? José Marcelo Salas Melinao, uno de los mejores delanteros en la historia de nuestro país, está de cumpleaños.

El “Matador”, quien dejó huella en Universidad de Chile, River Plate, Lazio, Juventus y la Selección a base de golazos y títulos, cumple 46 años; motivo por el cual estas instituciones y otras del balompié mundial lo felicitaron.

🗣️ “He’s not only one of the best Chileans, but one of the best South American strikers of all time.”

🙌 Such a tribute from no less than @Ronaldo shows how special @LaRoja‘s Marcelo Salas was. We wish ‘El Matador’ a very special 46th birthday 🎉pic.twitter.com/sKDOj0dy7u

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 24, 2020