Massú y la relación profesional con Dominic Thiem: “Nos respetamos el uno al otro y trabajamos en mejorar”

Nicolás Massú, capitán del equipo chileno de Copa Davis, concedió una sabrosa entrevista al sitio de la ITF donde comentó su relación profesional con el austríaco Dominic Thiem, con quien trabaja desde 2019.

“Tiene un nivel enorme en ambas superficies (dura y arcilla), aunque tiene que mejorar sobre hierba. Para mí, es clave que tengas una relación cercana con tu jugador para que la dupla tenga éxito. Nos respetamos el uno al otro y trabajamos en mejorar cuando él lo necesita”, dijo.

Hay que recordar que el europeo logró el reciente US Open, el primer Grand Slam de su trayectoria, y terminó el año entre los cinco mejores del mundo.

El viñamarino, además, reveló algunos aspectos de su conocido temperamento, el mismo que lo llevó a ganar dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. “El tenis es un deporte individual, mentalmente estás tú solo. He entrenado en academias desde muy temprana edad, así que mis entrenadores me enseñaron cómo lidiar con el estrés. Por eso tengo un carácter tan aguerrido y siempre he peleado hasta el final. Para los sudamericanos es díficil: no tenemos tantos torneos aquí, tenemos que viajar desde que somos muy jóvenes. Sin embargo, siempre traté de mantenerme positivo y de ser más fuerte que el rival. Siempre quise ganar”, expresó.