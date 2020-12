¿Crítica al “Chapa”? Nicolás Castillo y un comentario que dará que hablar en el camarín de la UC

Para darle contexto a la siguiente nota, hay que remontarse a julio de 2020. José Pedro Fuenzalida, capitán de Universidad Católica, dialogó con DirecTV Sports y elogió a Universidad de Chile y Colo Colo, “archirrivales” de los cruzados. “Colo Colo es el más grande y popular del país y no lo digo yo, lo dice la historia y los títulos. Después, según lo que creo, Universidad Católica es lejos la mejor institución y la U, para mí, en tema de hinchada, tiene la más grande del país“, dijo.

Esos dichos generaron una ácida reacción de Nicolás Castillo, delantero del Club América, quien criticó al “Chapa”. “El capitán tiene que tener la convicción de que defiende los colores más importantes. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos. ¡Esto es Católica CTM!“, consignó en esa ocasión.

De ese episodio pasaron más de cinco meses y otra vez el renquino deslizó una crítica al extremo derecho. ¿Cómo lo hizo? La empresa AIM, encargada de la representación de jugadores, felicitó a Raimundo Rebolledo por portar la jineta en el 2-2 ante Audax Italiano.

El atacante aprovechó la oportunidad y emitió un comentario que, de seguro, sacará ronchas y dará que hablar en el camarín de los estudiantiles. “Un capitán sin vestir la contra“, escribió.

Hay que recordar que José Pedro Fuenzalida jugó en Colo Colo entre 2010 y 2014, donde ganó un título y destacó a base de buen rendimiento y goles.