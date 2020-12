Patricio Yáñez y dichos de Mayne-Nicholls: “Harold se equivoca rotundamente, ese tipo de declaraciones son nefastas”

Durante este lunes Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro, conversó con DirecTV y de cierta forma le bajó el perfil al complejo momento que atraviesa Colo Colo en el Campeonato Nacional: colista con 22 puntos y serio candidato al descenso. “Si toca descender no se acaba el mundo. No habrá problemas en La Moneda, el país tiene problemas más importantes. No pensamos en eso, estamos con seguridad de que no sucederá y que nos mantendremos en Primera“, afirmó.

Las palabras del directivo fueron abordadas por Patricio Yáñez, panelista de Deportes en Agricultura, quien lo criticó por el excesivo relajo de los dichos. “Uno quisiera entender el contexto en el cual hace este tipo de declaraciones, pero por decirlo menos, desafortunadas y fuera de la realidad del colocolino. No creo que pasen situaciones a nivel país, pero tengo dudas porque no sé cuál sería la reacción del hincha de Colo Colo“, expresó.

El ex puntero prosiguió con su cuestionamiento y afirmó que el ex timonel de la ANFP “se equivoca de manera rotunda” con esa postura. “Los que lo van a pasar mal son Blanco y Negro. Si esto llega a suceder… Ojo, porque hay un tema complejo y difícil y yo tendría mucho cuidado al hacer este tipo de declaraciones. Se equivoca de manera rotunda Harold Mayne-Nicholls, entiendo que a lo mejor, y quizás después dé las explicaciones que quiso decir otra cosa; pero decir que no pasa nada si Colo Colo llega a perder la categoría es no entender nada“, justificó.

“Da lo mismo que (HMN) no sea hincha de Colo Colo, sino que este tipo de declaraciones son nefastas. Está completamente equivocado Harold Mayne-Nicholls”, cerró Yáñez.