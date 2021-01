Argentina: Paulo Díaz jugó los 90′ en empate entre Boca y River en La Bombonera

El defensor chileno Paulo Díaz disputó los 90 minutos esta noche en el electrizante empate de River Plate a dos goles en su visita a Boc Juniors, en compromiso válido por la cuarta fecha de la fase final en la Copa ‘Diego Armando Maradona’.

El ex zaguero de Palestino, Colo Colo y San Lorenzo no tuvo un buen partido en ‘La Bombonera’. No estuvo atento a su marca en el primer gol ‘xeneize’ y en el segundo no logró cerrar en el tanto de Sebastián Villa.

Los ‘azul y oro’ se pusieron en ventaja a los 10 minutos gracias a un remate con la derecha desde cerca de la portería de Ramón Ábila, anticipandose a la marca de Díaz.

En el complemento vino la reacción de los ‘millonarios’ y aprovechando el hombre de más por la expulsión de Jorman Campuzano por un fuerte codazo en el medicampo.

El visitante colocó el 1-1 a los 74’ gracias a un centro desde la izquierda de Gonzalo Montiel que fue capitalizado por Federico Girotti de cabeza.

Poco después, a los 77 minutos, vino la segunda cifra de River y el desnivel en el marcador con otro frentazo, esta vez del colombiano Rafael Santos Borré.

Sin embargo, en el minuto 80 Enzo Pérez se fue expulsado en los de la ‘banda sangre’, lo que motivó el despertar final de Boca y el empate final a los 86’ con diana de Sebastián Villa, tras una gran asistencia de Carlos Tévez.

Ahora, Boca y River se enfocarán en el arranque de la llave de semifinales de la Copa Libertadores frente a Santos y Palmeiras, respectivamente, que se jugarán a mitad de la próxima semana.