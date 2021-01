Gustavo Quinteros:”Pido disculpas. Ese gesto no refleja lo que soy como persona”

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, ofreció disculpas este domingo por el gesto obsceno que terminó con su expulsión durante el segundo tiempo del duelo ante Deportes Antofagasta por el Campeonato Nacional.

Horas después de la victoria alba por 1-0 sobre los ‘Pumas’ en el norte, el club albo publicó en sus canales oficiales un comunicado del director técnico argentino-boliviano.

“Lamento que hoy no pude disfrutar el triunfo del equipo, hice algo que no debía haber hecho, de lo cual me arrepiento profundamente. Reaccioné mal, hubo provocaciones dentro y fuera de la cancha, donde no debí reaccionar como lo hice, así que me arrepiento profundamente de haber hecho lo que hice”, expresó el ex estratega de la UC.

“También quiero disculparme con toda la gente que estuvo involucrada hoy, más allá de las provocaciones igualmente pido disculpas a toda la gente del fútbol, porque ese acto o ese gesto no refleja lo que soy como persona ni mucho menos lo que soy como profesional”, complementó.

Además, el santafesino dijo que “tengo una trayectoria muy amplia en el fútbol donde es la primera vez que sucede algo así, le pido disculpas a toda la gente que se pudo haber sentido ofendida, no tengo más palabras para decir, simplemente que estoy arrepentido, hice algo indebido y tengo un compromiso como profesional de no repetirlo nunca más”.

Por su reprochable acción, Quinteros arriesga un duro castigo de parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, justo cuando el elenco ‘popular’ se juega la recta final del objetivo de permanecer en la serie de honor del balompié nacional.

Agencia Uno.