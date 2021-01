José Ignacio Cornejo avanza en la clasificación general del Dakar 2021

En una compleja y difícil Etapa 1, el chileno José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team) arribó en el 16° lugar para quedar 17° en la clasificación general del Rally Dakar 2021 en Arabia Saudita. El australiano Toby Price (KTM) se adjudicó el tramo y quedó como líder de la competencia tras 623 kilómetros de recorrido.

Nacho Cornejo perdió algunos minutos en la pista tras un par de caídas y pequeños errores de navegación sobre una zona de piedras que le hicieron ir más lento de lo habitual para evitar más rodadas. Aun así, solo llegó a 12 minutos de su compañero de equipo Kevin Benavides, quien fue segundo.

“Hoy la navegación fue un poco complicada. Había muchas pistas paralelas con varias huellas y direcciones parecidas. En algunas zonas costaba un poco encontrar los WP (Way Point), con lo que perdí un poco de tiempo y sobre todo en la zona de rocas, donde no me sentí muy cómodo, cometiendo un par de errores. Haremos cambios en las suspensiones para mejorar en estas zonas. Nos mantenemos positivos, ya que quedan 11 etapas por delante y tenemos posibilidades de acortar tiempo y avanzar posiciones”, explicó el piloto de Iquique.

Fueron duros los 623 kilómetros de etapa, de ellos 277 de especiales, pero con una gran complejidad técnica y de navegación. Tras partir desde Jeddah, los pilotos se encontraron con un largo enlace de 311 kilómetros por asfalto hasta llegar al inicio de una especial que, al contrario de lo que anunció la organización, fue muy lenta, con pistas muy rotas, pedregosas y zigzagueantes, que redujeron el promedio de velocidad del día. La navegación fue complicada, con varios cruces de ríos secos y pistas rotas.

Este lunes 4, la segunda etapa del Dakar llevará a los pilotos de Bisha a Wadi Ad-Dawasir. Será una especial con más kilometraje que la etapa inicial, con 457 kms contra el reloj y 685 al final del día. Los pilotos atacarán las primeras dunas al inicio de la etapa para pasar luego a pistas abiertas antes de terminar con un tramo de arena.

Este domingo la organización informó de cambios en las etapas 5 y 6, aumentando los kilómetros de la carrera que ahora constará de un total de 8.006 kilómetros, de los cuales 4.767 serán de especiales (59,5% del total).

ETAPA 1 Jeddah-Bisha (623 kms):

1° (3) Toby Price / KTM / AUS / 3 horas 18 minutos 26 segundos

2° (47) Kevin Benavides / Honda / ARG / +00’31”

3° (52) Matthias Walkner / KTM / AUT / +00’32”

4° (5) Sam Sunderland / KTM / GBR / +02’03”

5° (15) Lorenzo Santolino / Sherco / ESP / +04’23”

16° (4) José Ignacio Cornejo / Honda / Chile / +12’24”

CLASIFICACIÓN GENERAL:

1° (3) Toby Price / KTM / AUS / 3 horas 43 minutos 58 segundos

2° (47) Kevin Benavides / Honda / ARG / +00’23”

3° (52) Matthias Walkner / KTM / AUT / +01’12”

4° (5) Sam Sunderland / KTM / GBR / +04’11”

5° (15) Lorenzo Santolino / Sherco / ESP / +04’59”

17° (4) José Ignacio Cornejo / Honda / Chile / +14’16”

Agencia Uno.