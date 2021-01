"Me molestaron...": Pablo Aránguiz y una noticia que no le gustó para nada

Hace pocos días Joe Abrigo, figura de Coquimbo Unido, dialogó con DirecTV y no escondió sus deseos de jugar en Universidad de Chile, donde coincidiría con su amigo Pablo Aránguiz. “Sería muy lindo poder jugar en un grande como la U. Pablo Aránguiz me dijo que ojalá se pueda dar, que me esperaba. La verdad, sería lindo jugar en la U”, dijo.

Precisamente las noticias en torno a esta conversación no cayeron del todo bien en el Centro Deportivo Azul. Y así al menos lo graficó el ex Unión Española durante la conferencia de este martes.

“Ayer salieron un par de noticias de que yo lo esperaba en la U, pero yo no soy quien para decirle a un jugador que venga. Esas decisiones yo no las puedo tomar. Las noticias de ayer me molestaron un poco“, expresó el 22 de los universitarios.