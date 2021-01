Rubén Farfán y la histórica semifinal de Copa Sudamericana: “Sabemos que no somos los favoritos”

Este jueves será un día histórico para Coquimbo Unido. Por primera vez disputará la semifinal de una copa internacional y lo hará en el marco de la Sudamericana ante Defensa y Justicia como local en el Estadio Nacional.

Rubén Farfán, delantero y una de las figuras de los nortinos, conversó con Deportes en Agricultura. “Hemos trabajado de buena forma y separado los dos campeonatos (N. de la R: pelean la permanencia en el Campeonato Nacional). Hoy recién tuvimos 10 días de descanso, no teníamos la oportunidad de descansar y el plantel es corto, pero están todos comprometidos”, dijo.

El atacante, además, sabe que no cuentan con el favoritismo pero no pierde las esperanzas de dar el golpetazo. “Mañana jugamos por la Copa (Sudamericana) y sabemos que los 10 días de descanso estuvieron en la Copa. Después veremos el Campeonato Nacional y tenemos toda la fe de que vamos a salir de ahí. Vamos paso a paso y estamos de lleno en la Copa. Mañana es un partido lindo, sabemos que no somos los favoritos, pero con la humildad que vamos trabajando daremos que hablar hasta el último. Si tenemos que llegar a la final, será por méritos propios sabiendo que no somos los favoritos”, aseveró.

“Esperamos estar a la altura para llegar a al final. Este plantel se lo merece por todo“, complementó Farfán, quien se refirió al cambio de localía por “temas sanitarios”.

“El ‘profe’ (Juan José Ribera) nos avisó que hubo problemas en el estadio de nosotros y que tenemos que viajar a Santiago. No tengo más antecedentes, pero es lamentable que nos saquen de nuestra cancha. Jugaremos en el Nacional, no estoy al tanto de lo que pasó, pero tenemos que estar preparados para lo que venga”, cerró.