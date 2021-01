“Lo que le hizo Conmebol a Coquimbo Unido fue una falta de respeto a una región y a un país”

Pablo Morales, gerente general de Coquimbo Unido, conversó con Deportes en Agricultura respecto a la suspensión de la semifinal de ida entre los nortinos contra Defensa y Justicia y las repercusiones que ha traído la situación.

“No tenemos tiempo para preocuparnos, sino que para ocuparnos del caso. Hemos tenido que delegar funciones, me dejaron la tarea de la logística del viaje a Paraguay. Tenemos que irnos el domingo y ya nos hicimos el examen PCR este viernes, el domingo tenemos que estar viajando para no dar ventaja deportiva”, afirmó.

El directivo también abordó las declaraciones del presidente de Defensa y Justicia -dijo a este medio que también hubiesen pedido los puntos si les pasaba esta situación- y lo tomó de la manera más salomónica. “Es una declaración justa, no fue fácil lo que vivimos… Hubo muchas situaciones que no tienen precedentes, pero no tenemos tiempo para preocuparnos, sino que para ocuparnos”, aseveró.

Morales, además, criticó en duros términos a la Conmebol. “A nosotros nos sorprendió todo, el cambio de recinto deportivo en menos de 24 horas, lo que pasó ayer claramente sorprende y a lo menos no nos parece justo, pero me quedo con lo que dijo nuestro capitán (Matías Cano). Nadie dijo que iba a ser fácil, no quiero hablar más allá, no me corresponde, pero donde estemos tenemos que salir a ganar y a representar al país. Lo que hizo la Conmebol fue una falta de respeto a una región y a un país“, cerró.