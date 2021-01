Presidente de Defensa y Justicia y posible petición de puntos por parte de Coquimbo Unido: “Nosotros hubiésemos hecho lo mismo”

José Lemme, presidente de Defensa y Justicia, conversó con Deportes en Agricultura respecto a la polémica suspensión de la semifinal de ida de la Copa Sudamericana ante Coquimbo Unido, programada inicialmente en la Región homónima y trasladada posteriormente al Estadio Nacional por “medidas sanitarias”.

“Es muy desagradable estar en esta situación principalmente nosotros porque no hicimos nada para estar en este tema. Cumplimos con todos los protocolos, no es la primera vez que viajamos. Nunca hemos llegado a una situación como esta, es incómoda; este virus nos tiene a todos en jaque y lamentablemente es así”, dijo.

“No quiero opinar nada sobre el tema porque es tan incómodo para nosotros como para Coquimbo. Estamos en dos competencias y no nos favorece a nadie, hablar de esta cuestión no nos sirve a nadie. La preocupación más grande es que todos nos podamos ir, que entremos a Argentina y que esto sea un sueño no más“, complementó el directivo, quien ofreció las disculpas del caso.

“Nosotros realmente no hemos tenido ningún tipo de información. El resultado del PCR que nos hicieron en el aeropuerto lo debíamos tener en una plazo de pocas horas y los tuvimos ayer (jueves) vía telefónica. No tuvimos ninguna certeza de que hayamos tenido información oficial de estos temas, eso era lo que más preocupado nos tenía. Si omitimos algún error fue por un tema de desentendimiento, nada más. Hoy lo que más me preocupa es salir (de Chile) en las mejores condiciones y si nos equivocamos en algo, ofrecemos las disculpas”, aseveró.

Lemme, al cierre de la conversación, abordó los dichos de la directiva de Coquimbo Unido. “No opinaré porque capaz que nosotros hubiésemos hecho lo mismo (pedir los puntos), Cada uno tiene que proteger sus porotos”.