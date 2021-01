“Ustedes no son hinchas”: polola de Ángelo Henríquez hizo férrea defensa tras insólita falla del delantero

Ángelo Henríquez y Jimmy Martínez tuvieron la jugada que pudo terminar con la maldición de Universidad de Chile en el Estadio Monumental. A los 86′, y luego de una falla de Williams Alarcón, el delantero le ganó en velocidad a Maximiliano Falcón y tocó para el volante, quien en vez de rematar al arco, devolvió el balón al ‘9’ que pateó muy incómodo y provocó la reacción de Brayan Cortés.

La jugada fue ampliamente comentada en las redes sociales y generó la ira de los seguidores azules, quienes apuntaron todos sus dardos hacia el atacante. Sin embargo, en las últimas horas salió un respaldo más que incondicional para el jugador.

Andrea Ankovic, polola del campeón de América con la Roja, utilizó dicha plataforma y envió un potente mensaje para los detractores de su pareja. “El fútbol no se vive en redes sociales. Verdaderos hinchas se dedican a dejar comentarios y escribir mensajes. Verdaderos hinchas son primero personas, en la primera línea del estadio y primeros en ayudar cuando su país les necesita. Son primeros en ayudar después de un terremoto y tsunami, porque son un grupo y saben cómo organizarse como un grupo mucho más rápido que los individuales. No son los primeros en tomar teléfono después del clásico”, dijo.

“Los verdaderos hinchas no son los que andan mandando mensajes feos a una mujer. No me voy a callar. Ustedes no son hinchas, no son ni hombres. Esto es abuso, sin importar que es online. Las verdaderas hinchas se juntan con sus amigos, comentan el partido, critican y dicen que les da la puta gana! Pero dejan el fútbol en la cancha y son humanos fuera de ella”, complementó la croata.