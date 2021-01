El duro análisis de Claudio Borghi tras salida de Rueda de la Roja: “Quedamos como hueo…”

El pasado martes, el entrenador Reinaldo Rueda fue oficializado como nuevo estratega de la selección de Colombia, dejando atrás casi tres años al mando de la Roja, donde fue el encargado de reconstruir un equipo que quedó totalmente dañado tras la no clasificación al Mundial de Rusia 2018.

En ese sentido, el ex DT del “Equipo de Todos”, Claudio Borghi, tuvo una dura crítica hacia la ANFP por la forma en cómo se gestó la salida del caleño de la escuadra nacional.

“En el escenario que estamos viviendo, no sabemos por qué se fue Rueda, si pagó o no. Tenemos hasta problemas económicos, quedamos como ‘hueones’ ante la salida de un entrenador que se fue de vacaciones y terminó siendo técnico de otro equipo”, expresó el Bichi en la última edición de Futuro Fútbol Club.

“Entonces ¿para qué estamos buscando DT? ¿Para la selección mayor? ¿Para potenciar a menores?”, se preguntó el multicampeón con Colo Colo.

En esa línea, también emplazó al nuevo director nacional, Francis Cagigao. “Hasta que no nos diga para qué quiere al entrenador, de si quiere que proyecte o no, ahí recién se podrá tener una visión mucho más clara”.

Pero eso no fue todo, ya que Borghi le echó sus fichas a José Pékerman. “En su esencia, es un gran formador. No solo le importa el fútbol, sino también el resto. Antes de dar nombres, si me dicen Pékerman digo ya. Pero él tenía un trato especial en Colombia, porque se iba a Argentina. Yo entendía que estaba retirado, pero quizás le entusiasma venir”, cerró.