Marcelo Díaz avisó que no renovará con Racing Club y quedó a un tris de cumplir su máximo anhelo

Es casi un hecho que Juan Antonio Pizzi será el nuevo técnico de Racing Club. A falta de la oficialización, el ex DT de la Roja asumirá en la escuadra de Avellaneda como reemplazante del renunciado Sebastián Beccacece.

La prensa argentina, además, sostuvo que “Macanudo” ya trabaja en la conformación del plantel para afrontar la temporada y Marcelo Díaz asoma como uno de los “temas a conversar”.

De acuerdo a lo informado por Olé, el chileno tiene vínculo hasta junio de este año y no lo renovará. “Si bien no hay oferta alguna por ahora, su contrato vence a mitad de año y no estará de más que arribe otro jugador en ese puesto para cubrir su lugar una vez que se vaya“, publicó Olé.

De hecho, el citado medio apuntó que “Carepato” ya le avisó a la dirigencia albiceleste que cumplirá uno de sus mayores anhelos: regresar a Universidad de Chile.

Eso sí, esto último se podría enredar debido al interés de Boca Juniors por contar con él. ¿Qué sucederá con el mediocampista nacional?