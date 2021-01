“Chamagol” y el polémico episodio de Iván Morales: “Con el momento que vive el club, esto repercute mucho más”

Iván Morales está en el centro de la polémica debido a su errático comportamiento. Sin ir más lejos, Meganoticias denunció las fiestas clandestinas y episodios de violencia protagonizados en pleno toque de queda por el delantero de Colo Colo en su departamento de Las Condes. El club tomó una drástica medida y lo trasladó a la Casa Alba hasta el final de la temporada.

Sebastián González, ex goleador del “Cacique”, conversó con Deportes en Agricultura respecto a lo vivido por el joven atacante. “Primero que todo, esto no es nuevo; es un patrón que se repite en Morales y esta situación, sobre todo con el momento que está viviendo el club, repercuten mucho más sobre todo en un jugador que le ha costado consolidarse en Colo Colo. Acá hay responsabilidades compartidas, así lo veo dado que me formé en el club”, dijo.

Bajo esa línea “Chamagol” ahondó la última idea. “Hablo de responsabilidades compartidas porque deberían ser contadas las instituciones que trabajan esos parámetros de manera integral y en Colo Colo es algo que se repite. Desconozco el proceso que él (Morales) vivió, quizás en las divisiones inferiores vivió estas situaciones y no fueron controladas”, expuso.

“La decisión de cambiarlo a la Casa Alba me parece bueno por el momento que vive el club“, complementó el ex seleccionado, quien reveló un episodio vivido en su etapa formativa y en el cual intervino el club. “Cuando a mí me subieron al primer equipo en 1999, empecé a hacer goles y todavía vivía en la (población) Juan Antonio Ríos, pero el entorno no ayudaba. Vivía ahí y justo me fueron a entrevistar, pero pasó algo con algunas personas que pensaron que estaban haciendo una investigación, hubo problemas con los periodistas… En Colo Colo se enteraron de eso y me pidieron que me cambiara. Me apoyaron para los trámites de la casa y me cambié de entorno“, cerró.