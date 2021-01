Dudamel confirmó el término anticipado de una práctica y abordó su “round” con Leiva y Donoso

En medio de las críticas y difícil momento que atraviesa Universidad de Chile en el Campeonato Nacional, Rafael Dudamel sacó la voz este martes y confirmó un trascendido que tomó fuerzas durante este lunes: el término anticipado de una práctica debido a la “falta de intensidad” del plantel.

“Sí, fue cierto. Sentí que los niveles de ejecución no estaban siendo óptimos y no tenía sentido finalizar la práctica con imprecisiones. No soy el primer ni el último entrenador que para una práctica”, dijo.

“Seguramente les contaron que la práctica del jueves y viernes fueron increíbles“, ironizó el técnico de los azules, quien abordó el “round” que tuvo con su par de Deportes Iquique, Cristián Leiva, y el delantero Matías Donoso.

“Lo que pasó en la jornada anterior es con hombres del fútbol y ahí se queda. Fue un intercambio de palabras. Fueron circunstancias del fútbol. Ofrezco mis sinceras conductas por no haber utilizado un lenguaje correcto”, cerró.