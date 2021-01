El último ídolo de la U descartó volver y destrozó a la dirigencia de Azul Azul: “Chupasangre de siempre”

Johnny Herrera no se guardó nada y en diálogo con Deportes en Agricultura disparó “su mejor artillería” contra la dirigencia de Azul Azul. El arquero de Everton e ídolo de Universidad de Chile abarcó el complejo momento que viven los universitarios en la tabla ponderada.

“No quiero (que baje la U)… Si te das cuenta, son los mismos chupasangre que han estado los últimos cinco años. Eso es lo única que hacen, socavar al mismo club, poner en contra al plantel con el cuerpo técnico. Cuando te juntas a las espaldas con el gerente técnico para preguntarles qué les parece el técnico cuando ni siquiera a ellos los convence. Hay una cantidad de decisiones que son inentendibles; no sé dónde hicieron los cursos de gerencia técnica, ingeniería, administración, pero no tienen idea de lo que es Universidad de Chile“, dijo.

“Me da lata hablar en forma tan personal. Mi lucha siempre fue contra todas esas cosas que están pasando en el club hoy por hoy y eso que no estoy“, complementó el “Sámurai”, quien reconoció sus diferencias con algunos dirigentes emblemáticos. “Mi lucha era contra los (Mario) Conca, los (José Luis) Navarrete, los (Sergio) Vargas, con los Sabino Aguad (sic). Me tocó salir porque traté de ayudar al club lo que más pude, pero me fui con la frente en alto porque todo lo que hice lo hice por el bien del club”, aseveró.

¿Volvería la U en caso de un hipotético descenso? El guardavallas es categórico. “¿Que posibilidad tengo de volver al club con la gente que está ahora? Me llevo bien con (Cristián) Aubert porque ganamos muchas cosas juntos, siempre hizo cosas muy importantes, bajo perfil y nosotros compartíamos mucho cuando se fue del club. Si la U baja a Primera B y sigue esa gente, es casi imposible“, reflexionó.

Al cierre de su intervención, hizo una descarnada crítica al círculo cercano de Carlos Heller. “Hay una crisis económica, estás a punto de descender… Uno lo mira de afuera como y hincha y no tienes consuelo. Si Carlos (Heller) no quiere entender la gente que le hace mal al club, es una lata. Me dio lata cuando no quiso vender y con todo el amor que le tuvo al club, no sirvió no más. Acá hay un mal mayor que le soba el lomo a Carlos Heller y lo único que han hecho es hacerle mal al club“, sentenció.