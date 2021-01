Hinchas de Unión Española protestaron contra el plantel y Jorge Segovia en Santa Laura

Unión Española vive un verdadero terremoto tras la derrota ante Coquimbo Unido que derivó en el inesperado despido del técnico Ronald Fuentes, quien hace un mes había renovado su vínculo por todo el 2021.

En las últimas horas, un grupo de hinchas llegó al Estadio Santa Laura y protestó contra la decisión de la directiva. ¿El principal apuntado? Jorge Segovia, presidente del club. “Sekgovia, el cáncer del club (sic)”, decía uno de los lienzos.

En paralelo la Coordinación Furia Roja emitió un comunicado en las redes sociales donde deslizó una crítica hacia el desempeño del plantel. “Con este plantel corto, pudimos pelear el campeonato, por lo que no hay excusas para no seguir haciéndolo. No bancaremos a nadie que no quiera gloria para Unión Española, por lo que no respaldamos a un director técnico -cesado de sus funciones- que, peleando el primer lugar, no tenga como meta ser campeón. Tampoco respaldamos la nula entrega del plantel, lo que consideramos una falta de respeto“, cerró.