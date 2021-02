Octavio Rivero no se “despega” de la campaña de Colo Colo y afirma: “No me lo imagino en la B”

Información de Cristian Alvarado

Octavio Rivero, delantero uruguayo, conversó con Deportes en Agricultura y reconoció que no se pierde detalles de la campaña y los partidos de Colo Colo, cuadro al cual desea volver luego de su exitoso primer paso entre 2016 y 2018.

“Yo miro todos los partidos de Colo Colo, desde que me fui he seguido todo minuto a minuto. Ahora están viviendo una situación muy complicada por el tema del descenso, pero creo que se van a salvar porque tienen un gran plantel. Es un gran club que no se merece estar donde está, pero por diferentes circunstancias están ahí y lo van a sacar adelante“, sostuvo.

“No tengo ninguna duda que van a salir adelante, que van a sacar a Colo Colo de ahí y lo van a llevar al lugar donde se merece”, complementó el charrúa, quien no quiere ni pensar en un posible descenso del “Cacique”.

“No me imagino a Colo Colo en la B por lo que te digo, por la calidad de jugadores que tiene, por el club grande que es y porque sé y confío en que mis ex compañeros lo van a sacar adelante porque tienen una calidad espectacular y así va a ser“, cerró.