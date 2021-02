Ronald Fuentes niega llamados para dirigir a la Roja y sostuvo: “La ANFP está desperdiciando tiempo”

Ronald Fuentes, ex técnico de Unión Española, conversó con Deportes en Agricultura y aclaró la pregunta que se ha tomado las redes sociales en las últimas horas: ¿lo contactaron para ser DT de la Roja? Su nombre apareció como una de las alternativas en caso de que fracasen las negociaciones con Matías Almeyda, quien es la primera opción de la ANFP.

“No, no me han llamado. Nadie de la Federación ni nadie de la ANFP. No me genero ninguna expectativa, estoy esperando que termine el torneo y si hay algún club que quiera trabajar con nosotros, estamos con muchas ganas; las mismas que mostramos en Unión“, expresó.

El ex seleccionado, además, deslizó un cuestionamiento respecto a la demora para encontrar al sucesor de Reinaldo Rueda. “La ANFP está desperdiciando tiempo y si quieren a (Matías) Almeyda o a (Hernán) Crespo, deberían darle un corte definitivo porque si quieren una tercera o cuarta opción, capaz que no tengan tiempo“, aseveró.

Fuentes también hizo un reconocimiento a sus pares nacionales y sostuvo que ellos “están capacitados” para asumir riesgos importantes. “Estamos mostrando diferentes modelos de juego, todos muy claros. Todos sabemos cómo juega el ‘Coto’ (Sierra), cómo juega Coquimbo Unido y el ‘Flaco’ (Cristián) Leiva en Iquique. Son formas de jugar que están muy claras, lo que tienen que hacer en la forma de juego. Hay preparación”, reflexionó.