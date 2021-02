Así se jugará la antepenúltima fecha del Campeonato Nacional 2020

Este viernes comienza la fecha 32 del Campeonato Nacional y varios clubes se juegan cosas muy importantes. La lucha por el título, la opción de ir a copas internacionales y la emocionante pelea por la permanencia son algunos de los escenarios que enfrentarán los 18 elencos del torneo.

Revisa a continuación la programación.

Viernes 5 de febrero

17:00 | Deportes La Serena vs. Universidad Católica | Estadio La Portada

19:15 | Unión La Calera vs. Deportes Antofagasta | Estadio Nicolás Chahuán Nazar

21:30 | Curicó Unido vs. Santiago Wanderers | Estadio La Granja

Sábado 6 de febrero

10:30 | O’Higgins vs. Audax Italiano | Estadio El Teniente

17:00 | Everton vs. Palestino | Estadio Sausalito

19:15 | Universidad de Chile vs. Unión Española | Estadio Nacional

21:30 | Deportes Iquique vs. Colo Colo | Estadio Tierra de Campeones

Domingo 7 de febrero

17:00 | Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido | Estadio Ester Roa Rebolledo

21:45 | Cobresal vs. Huachipato | Estadio El Cobre