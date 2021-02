Hernán Crespo, el “Plan B” que todavía le da ilusión a la ANFP

Pasan y pasan los días y aún no respuestas para la siguiente pregunta: ¿Quién será el próximo técnico de la Roja? Luego de la negativa de Matías Almeyda, quien continuará en San Jose Earthquakes de la Major League Soccer estadounidense, y la incertidumbre sobre Hernán Crespo, surgieron dos opciones nacionales: José Luis Sierra y Ronald Fuentes, ambos mundialistas en Francia 1998.

Si bien el “Coto” es del gusto de algunos directivos, aún no recibe llamados desde la ANFP mientras que el ex Unión Española ha sido sondeado y su condición de “agente libre” facilitaría unas eventuales negociaciones. Sin embargo, en las últimas horas hubo declaraciones que reavivó la ilusión en Quilín.

Hernán Crespo dejó Defensa y Justicia luego de ganar la Copa Sudamericana y cuando todo se encaminaba a una posible llegada al Sao Paulo de Brasil, salió al paso de los trascendidos. “No firmé con nadie. Se habló con Santos, Sao Paulo, con la selección de Chile. Se habla, pero no he decidido absolutamente nada. Puede que mañana tome una avión para firmar en algún lado como puede que esté dos meses tranquilamente”, dijo a TyC Sports.

Así las cosas, el “Plan B” de Pablo Milad sigue en pie.