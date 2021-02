Imboden y el gran momento de la UC: “Ese mote de segundones ya quedó en la historia, dejó de existir”

Facundo Imboden, ex defensa de Universidad Católica, conversó con Deportes en Agricultura sobre la histórica opción que tiene el club de lograr el primer tricampeonato en 83 años de historia. Para llegar a dicha meta deberá vencer o empatar ante Unión La Calera en San Carlos de Apoquindo.

“El cariño que le tengo a la UC es muy grande, un hincha me pasó una aplicación para ver los partidos… Estoy expectante, ojalá hoy a la noche se pueda dar ese ansiado tricampeonato tanto para el club como los hinchas. Se festejará de la misma manera en que lo hubiese hecho en Chile”, dijo.

El argentino, quien fue campeón del Torneo de Clausura 2005, destacó el progreso de la institución en los últimos años y recordó un apodo que, a su juicio, ya dejó de existir. “Al equipo lo veo bárbaro, muy bien. Eso de ‘segundones’ creo que ya quedó en la historia; después del 2005 dejó de existir. En la rivalidad siempre va a existir, pero está reflejado en los títulos y cómo se maneja el club”, aseveró.

El ex Boca Juniors también tuvo palabras para el estilo de Ariel Holan. “Me gusta cómo juega Católica, pero también me preocupa cuando la atacan. A veces en este fútbol que le gusta a Holan, querer salir jugando en todas, termina arriesgando mucho y eso es peligroso. Tiene un plantel muy experimentado y con jóvenes”, cerró.