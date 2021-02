“Basta de él”: Hinchas de Colo Colo se fueron en picada contra Leo Valencia por su rendimiento ante Cobresal

Crédito: Colo Colo Vs Cobresal

Una de las postales que dejó el primer tiempo entre Colo Colo y Cobresal, fue el paupérrimo rendimiento que tuvo el volante Leonardo Valencia, quien perdió la gran mayoría de los balones y no generó casi ninguna ocasión de gol para el “Cacique”, quienes necesitan zafar del descenso.

En ese sentido, los hinchas del cuadro de Macul se fueron en picada contra el ex Botafogo. Una de las razones fue porque no ha jugado bien e incluso, le pidieron a Gustavo Quinteros que no lo convoque más.

“Entre Morales, Mouche y Valencia no hacemos ni uno”, “Cómo podemos darle el número 10 a él, si ese ‘vejito’ no crea, no hace nada”, “Entiendan que estamos casi llegando a la B. Quinteros no puedes poner a Valencia”, fueron alguno de los mensajes.

Entre Morales, Valencia y Mouche no hacemos ni un cono — Peter Pan. (@ElCarritoDeJia) February 11, 2021

Como podemos darle el numero 10 a valencia si ese viejito no Crea ,no Juega ,no hace Nadaaa @ColoColo x favoooorr…que terrible — taweche (@NetoLien) February 11, 2021

Quinteros rctm…. Esta mierda de partido lo estas jugando como el pico….. Como mierda pones a los muertos de Valencia, morales y mouche……. Entiendan Chuchaeeeesumadres que tenemos que ganar….estamos en la B HIJOS DE LA MISMA PUTAAAA — Mauri Zuñiga (@DonTaky2010) February 11, 2021