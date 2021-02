Martín Lasarte y su arribo al banco de la Roja: “Dirigir a Chile es el mayor desafío de mi carrera”

Crédito: Universidad De Chile Vs Palestino

El uruguayo Martín Lasarte entregó este jueves sus primeras impresiones como nuevo entrenador de la selección chilena, tomando el lugar dejado por el colombiano Reinaldo Rueda.

Tras descartarse al español Rafael Benítez, el plan A en un comienzo, y a los argentinos Matías Almeyda y Hernán Crespo, La ANFP cerró la tarde del miércoles el acuerdo con ‘Machete’, que en Chile dirigió a Universidad Católica y Universidad de Chile, saliendo campeón con los azules en el 2014.

El debut oficial del charrúa en el banco de la ‘Roja’ será el 25 de marzo ante Paraguay, por la quinta fecha de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

En sus primeras palabras como técnico del ‘Equipo de Todos’, Lasarte -con la polera del combinado- declaró que “a la hora de decir algo, una palabra o un mensaje, lógicamente todos queremos ser los más originales. A mí me nace lo que me nace, tener esta oportunidad hace que uno vuele. Vuelen los sueños, vuele la ilusión. Esto es un sueño de todos y en el cual yo me siento involucrado. Dirigir a Chile es el mayor desafío de mi carrera”.

“Lo único que sueño, y no sé qué jugador será, es el momento en el que se convierta el gol de la clasificación (a Qatar). No sé quién será, las clasificatorias son complicadas, parejas. Generalmente es en el último partido, que se pueda abrazar apretado con sus compañeros en el gol que todos necesitamos para conseguir el pasaje al mundial. Sueño con esa circunstancia que ocurrirá”, agregó.

El oriundo de Montevideo, de 59 años, tendrá en la ‘Roja’ su primera experiencia en una selección, ya que antes solo dirigió en clubes, específicamente un total de 12.