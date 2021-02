Antonio Conte confirmó ausencia de Arturo Vidal para el partido entre Inter de Milán y Lazio

Antonio Conte, técnico del Inter de Milán, confirmó la ausencia de Arturo Vidal para el partido que Inter de Milán sostendrá este domingo como local ante Lazio por la fecha 22 de la Serie A de Italia.

De acuerdo a las palabras del DT, el chileno arrastra molestias físicas sufridas en el duelo ante la Fiorentina y de las cuales no logró recuperarse.

“Vidal no está disponible, sigue teniendo problemas y no ha entrenado con nosotros. No sé si estará disponible para el Derby. Debe intentar recuperar su mejor condición, hace tiempo tiene dolencias”, dijo.

Así las cosas, el “Rey” está en duda para el clásico de la ciudad ante el AC Milán, programado para el 21 de febrero.