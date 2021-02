Flamengo de Mauricio Isla se quedó con el “duelo de chilenos” y puso el Brasileirao “al rojo vivo”

La lucha por el título del Brasileirao (o Serie A de Brasil) está al rojo vivo a dos fechas del final y este domingo sumó otro sabroso antecedente. Flamengo, con Mauricio Isla como titular, superó 2-1 al Corinthians de Ángelo Araos en el Estadio Maracaná.

El cuadro rojinegro se adelantó mediante Willian Arao (10′), pero Leo Natel igualó para los paulistas tras asistencia del antofagastino, quien jugó hasta los 75 minutos. Sin embargo, Gabriel Barbosa selló la victoria local (59′).

Con el resultado de hoy el “Mengao” alcanzó los 68 puntos, uno menos que Internacional de Porto Alegre que venció 2-0 como visita al complicado Vasco da Gama.

Precisamente cariocas y “colorados” se enfrentarán la próxima fecha en Río de Janeiro en un encuentro que podría definir al campeón del gigante sudamericano.

FIIIIIIIIIM DE JOGO NO MARACANÃ! Com gols de Willian Arão, de cabeça, e Gabigol, o Mengão vence o Corinthians por 2 a 1, no Maracanã, pelo Brasileirão! VAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/T6fKvAWxRX

— Flamengo (@Flamengo) February 14, 2021