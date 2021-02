Pablo Mouche: “Mientras queden partidos por jugar yo no me voy de Colo Colo”

El delantero argentino Pablo Moche salió al paso de las informaciones que lo dan como finiquitado de Colo Colo en la antesala al importante partido ante O’Higgins, en Rancagua, por la 34ª y última fecha del Campeonato Nacional 2020.

A pesar de que Blanco y Negro había manifestado que cualquier decisión se tomaría al final del torneo, el extremo por izquierda se desgarró y terminó sellando su salida antes de tiempo.

No obstante, Mouche respondió tras conocerse su abrupto y polémico adiós del cuadro albo. En redes sociales, en una historia de Instagram, el ex Boca Juniors escribió “mientras queden partidos por jugar yo no me voy de Colo Colo”.

La decisión anticipada de la concesionaria que preside Aníbal Mosa molestó al jugador, quien a pesar a estar con molestias físicas quería estar mañana en Rancagua.

Primer capítulo de un nuevo cruce entre la directiva y un integrante del plantel que de seguro seguirá dando que hablar la próxima semana.