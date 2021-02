Morón se emocionó tras la salvación y criticó con todo a los hinchas que amenazaron al plantel

Información de Cristian Alvarado, enviado especial a Talca

Colo Colo es de Primera. Con solitario gol de Pablo Solari a los 19 minutos, derrotó a Universidad de Concepción en Talca y aseguró su permanencia en la máxima categoría del fútbol chileno.

Daniel Morón, representante del Club Social y Deportivo en el directorio de Blanco y Negro, no escondió su emoción tras el hito y criticó duramente a aquellos barristas que amenazaron al plantel en medio del “Arengazo” hecho el martes en el Estadio Monumental.

“Los que amenazaron a los jugadores no interpretan a los hinchas de Colo Colo. Los que los interpretan son los de la caravana, los que hacen el esfuerzo, los que apoyan al club, no ese cartel. Nunca más me gustaría ver ese tipo de carteles, esos se escondieron, no son capaces de dar la cara”, expresó.

“Yo quería que Colo Colo para decir esto, me pareció horrible el cartel que pusieron“, manifestó el histórico ex arquero, quien detalló la tensión vivida por el compromiso de esta tarde.

“Cuando se llega a esta instancia y se pasa como lo pasamos nosotros, se pasa mal. No quiero más repetir esto porque me pareció desagradable. Nunca he estado en la situación tan estresante como lo ha sido estos últimos cuatro partidos”, cerró el “Loro”.