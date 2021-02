Bloque opositor y Corporación de Colo Colo pedirán la salida de Aníbal Mosa

Información de Francisco Sagredo Baeza

“No hay nada que festejar… Hicimos el trabajo que teníamos que hacer. No voy a dar ningún paso al costado“. Apenas terminó el partido donde Colo Colo aseguró la permanencia y sentenció el descenso de Universidad de Concepción, Aníbal Mosa dejó claro que no se moverá de la testera de Blanco y Negro a pesar de todo lo ocurrido durante el 2020.

El presidente de la concesionaria que rige los destinos albos reconoció tener las fuerzas para seguir por lo menos hasta abril, mes donde se realizará la junta de accionistas. Sin embargo, no todos comparten dicha idea.

Durante la mañana de este jueves se realizará una reunión de directorio extraordinaria. Deportes en Agricultura conoció que en esa instancia, programada para las 09:00, el bloque opositor y la Corporación pedirán la salida del puertomontino para así “tomar decisiones ahora”.

¿Cómo se lo tomará Mosa? ¿Dará un paso al costado pese a sus declaraciones de no hacerlo? Habrá que ver como se resuelve ese nuevo “conflicto” en Macul.