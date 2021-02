Esposa de Alejandro Camargo recibió amenazas de muerte de barristas de Colo Colo

Una incómoda y tensa situación vivió Anita Miralles, esposa del volante y capitán de la Universidad de Concepción, Alejandro Camargo; en la antesala del partido que los penquistas perdieron 1-0 ante Colo Colo en Talca.

En diálogo con Las Últimas Noticias, la mujer denunció amenazas de muerte por parte de una facción de la Garra Blanca, la barra brava del cuadro albo.

“Primero le conté a mi familia para saber qué tenía que hacer. Luego le mandé un mensaje a un vecino que era intendente del Bio Bio, le pregunté también y a una amiga que tiene a su esposo en la PDI. Todos coincidieron en que debía hacer la denuncia. Van a rastrear, según una dirección que tienen ellos y van a buscar a la persona que me envió el mensaje”, sostuvo.

“Me recomendaron tener el Facebook cerrado, que iban a hacer rondas más seguidas por donde vivo y van a rastrear, según una dirección que ellos tienen y van a buscar a la persona que me envió el mensaje“, complementó Miralles, quien no hizo pública la situación hasta este jueves para “no desconcentrar a su marido”.

La situación vivida por ella se suma a lo ocurrido el lunes en la Región del Maule, cuando otro grupo de barristas lanzó papeles con amedrentamientos hacia el plantel sureño.