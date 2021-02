“Cheíto” Ramírez le dio la venia a Martín Lasarte en la Roja: “Es muy capaz e inteligente para dirigir”

“Mi período en Santiago Wanderers fue maravilloso. Hoy quiero descansar, aprovechar la familia… Llevo siete años fuera de Santiago y me hace bien parar un poquito“. Miguel Ramírez conversa con Deportes en Agricultura y realiza un análisis de su ciclo en el conjunto porteño, con el cual logró el ascenso a Primera en diciembre de 202o y rozó la clasificación a la Copa Sudamericana.

En medio de la charla con este medio, el técnico analizó la llegada de Martín Lasarte a la Roja y si bien lo elogió, esperaba que un colega nacional asumiera dicho cargo. “Lasarte es un técnico muy capaz e inteligente para dirigir, pero me gustaría que se le diera la opción a un técnico chileno y no me cabe duda de que se hubiese hecho un buen papel. Varios jugadores de esta generación avalaban y respaldaban esa opción”, dijo.

Bajo esa misma línea, “Cheíto” reflexionó sobre las dificultades de sus pares chilenos para liderar a un “equipo grande” o a la misma Selección. “Siento que nosotros como chilenos nos tenemos que validar y tener logros para ser tomados en consideración. Y lo otro es que los dirigentes se tienen que atrever, hay técnicos calificados para estar en equipos grandes y en la Selección“, reflexionó.