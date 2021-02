“Muchos tienen que estar contentos de que Colo Colo esté todavía en Primera”

Ya pasó casi una semana de la victoria 1-0 de Colo Colo sobre Universidad de Concepción que aseguró la permanencia de los santiaguinos en Primera División y sentención a los penquistas a la segunda categoría del fútbol chileno. Sin embargo, aún es tema de conversación.

Así al menos lo reflejó Claudio Borghi, ex técnico y multicampeón con los albos. “Tenía esperanzas de que Colo Colo no estuviera en esta situación, y tampoco quería que descendiera. Me hace normal, humano, no soy de insultar y menos en este caso cuando Falcón hace el penal”, sostuvo en conversación con RedGol.

Bajo esa línea, el “Bichi” comentó que no sólo los colocolinos tienen que estar contentos con estar en la élite del balompié nacional, sino que también los otros equipos. “No solamente el colocolino tienen que estar contento de que no haya descendido, sino que todo el resto porque los demás dependen mucho de Colo Colo, de la U y de Católica. Si Colo Colo hubiese descendido el campeonato de Primera División hubiese estado bien complejo, con menos ingreso, publicidades… Entonces muchos tienen que estar contentos de que Colo Colo esté en Primera, todavía”, complementó.