Rubén Farfán reveló la importancia que tuvo Jorge Pellicer para incorporarse a Unión Española

Coquimbo Unido tuvo un 2020 de muchos contrastes. Por un lado protagonizó una histórica campaña en la Copa Sudamericana donde alcanzó las semifinales, pero eso no logró replicarlo en el Campeonato Nacional y terminó descendiendo a la Primera B.

Sin embargo, lo hecho en materia internacional le dio vitrina a algunas de sus ex figuras. Uno de ellos fue Rubén Farfán, quien hace pocos días fue oficializado en Unión Española.

El nuevo delantero hispano dialogó con Deportes en Agricultura y destacó la importancia que tuvo Jorge Pellicer para llegar a Santa Laura. “Me llegó la oportunidad de fichar en Unión Española. Hablé con el ‘profe’ Pellicer y me dijo que me quería en el equipo, eso fue lo que más me motivó“, dijo.

“Me tocó la linda y la fea. En un momento era todo lindo en la Copa Sudamericana y en el Campeonato Nacional no nos fue bien, lamentablemente nos tocó el descenso (con Coquimbo Unido), pero gracias a Dios me está llegando la oportunidad de jugar Copa Libertadores y arribar a un equipo importante“, complementó el atacante en alusión a lo ocurrido con los nortinos y sus desafíos con los rojos.