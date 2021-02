Mario Sandoval, refuerzo de la U: “Me lo tomo con tranquilidad, pero a la vez es una responsabilidad grande”

Información de Nicolás Muñoz Correa

Durante la mañana de este martes Universidad de Chile oficializó a Marcelo Cañete como su primer refuerzo, pero se espera que en las próximas horas haga lo mismo con Mario Sandoval.

El volante de 29 años llega a los universitarios luego de una buena campaña con Unión Española donde anotó cuatro goles en el Campeonato Nacional y fue clave para clasificar a la Copa Libertadores.

El ex hispano, quien es primo de Charles Aránguiz, reveló las sensaciones de este importante paso en su carrera. “Siempre fui hincha de la U. Tuve el paso por Colo Colo porque con mi primo nos llevaron y ahí estuvimos, pero soy hincha de la U. Me lo tomo con tranquilidad, pero a la vez con una responsabilidad grande de que es un club gigante. Hay que saber manejar la presión, estar tranquilos”, expresó en diálogo con Deportes en Agricultura.

“Es el club más grande de Chile”, complementó el jugador, quien espera conversar en el corto plazo con el “Príncipe”. “No he podido hablar con Charles, no nos hemos comunicado porque ha sido todo muy rápido, pero creo que estos días me irá a llamar y me recomendará, dará consejos“, cerró.