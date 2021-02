Roberto Gutiérrez terminó con la ilusión de los hinchas de la UC

Roberto Gutiérrez finalizó su contrato con O’Higgins y de inmediato algunos hinchas de Universidad Católica se ilusionaron con la cuarta etapa del delantero. Y es que el recuerdo que dejó en sus tres pasos anteriores fue más que positivo, sobre todo en el primer bicampeonato de la institución bajo la tutela de Mario Salas.

Sin embargo, fue el mismo “Pájaro” quien aclaró los rumores y, a la vez, terminó con el sueño de los seguidores universitarios. “Agradecer a los hinchas de la Católica que me han llenado de mensajes en Instagram diciendo que regrese, que vuelva, que acepte la oferta de Católica… Hace un tiempo tuve una conversación con Cristián Álvarez (N. de la R: secretario técnico) a quien agradezco públicamente, es una de las personas que siempre quiso que regresara al club. Lo llevó (el interés) al directorio y a la gente para que tomara la determinación de un posible regreso. Claramente si había una opción de Universidad Católica es el equipo al que me voy inmediatamente, lo dije siempre públicamente y lo voy a seguir diciendo, me encantaría tener un regreso en la UC”, dijo.

Bajo esa línea el atacante de 37 años reveló la respuesta que recibió desde San Carlos de Apoquindo. “Cristián me dijo días atrás que no estaba la posibilidad de regresar, que el directorio había tomado la determinación de que no. Había gente que sí quería y otra que no. Los argumentos me los dio, pero no los haré público porque no es necesario. Nunca hubo una oferta del club a mi persona, siempre hubo una posibilidad de regresar, pero no se dio“, aseveró.

“Salgo a aclararlo para que no se siga especulando y para que la gente no se hiciera la ilusión“, cerró.