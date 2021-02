Paredes se confesó tras su adiós de Colo Colo: descargos contra Mosa y críticas al Club Social y Deportivo

Primero fue por las redes sociales y posteriormente en una entrevista televisiva. El martes de Esteban Paredes estuvo cargado de emociones y así lo demostró el delantero, quien en diálogo con Meganoticias reveló sus sensaciones tras partir de Colo Colo sólo horas después de asegurar la permanencia en Primera División.

En primera instancia el ex capitán recordó el diálogo que tuvo con Aníbal Mosa y la manera bajo la cual el dirigente le comunicó que no sería considerado para este 2021. “La alegría (por la salvación) me duró menos de 12 horas. Al día siguiente me llama Aníbal Mosa por teléfono. El día anterior estando con él, dándonos un abrazo y la mano, y al otro día ni siquiera él me avisa, sino que manda al coordinador Víctor Vidal, quien me manda un mensaje de que tenía que estar a las 12 horas en el club. Yo le dije ‘Víctor, estoy fuera de Santiago, no puedo ir’. Al rato me llama Aníbal Mosa y me dice ‘Esteban, te estaba esperando acá en la oficina, se acaba de ir Julio Barroso’. Yo le digo ‘Don Aníbal, no estoy en Santiago’ y me dice ‘Ah bueno, ya que no estás en Santiago te lo voy a decir por teléfono. El directorio decidió no renovarle a 9-11 jugadores y entre ellos estás tú, te lo tengo que decir por esta vía‘”, dijo.

“Yo ahí quedo paralizado. Le digo que no se preocupe y a la vez me dice ‘Pero Esteban, el club está interesado en que seas embajador y más adelante puedas ser director y yo le digo ‘No, Don Aníbal, yo quería jugar hasta fin de año, muchas gracias, la vida sigue’“, complementó el atacante, quien reconoció estar muy dolido con el puertomontino.

“Me sorprendió mucho y me dolió lo de Mosa, porque creo que no fue la forma adecuada de decírmelo. ¿Si me hubiese quedado sin jugar? Obvio. Ustedes saben lo que siento por Colo Colo, lo que me he entregado. Jugaba súper poco y nunca le hice un problema al cuerpo técnico. ¿Quién me sacó? No sé. Aníbal me dice que fue unánime y le digo ‘usted siempre tuvo cinco votos, ¿por qué ahora no los tiene?’. Es el pago de Chile”, expresó.

Paredes, además, también deslizó una crítica hacia el Club Social y Deportivo. “Blanco y Negro es una empresa y el Club Social está alineado con ellos. Me parece una mala forma de despedir a los ídolos como lo llaman ellos. No sé qué pasará más adelante. Si no vuelvo como jugador, esperamos volver en otra área. Yo hubiese querido terminar en el club. Es mi sueño, mi pasión. Acá siempre van a tener a un hincha más”, manifestó.

¿Y el retiro? Por el momento es algo que descartó y aseguró: “Voy jugar este año. De aquí al viernes habrá sorpresas”, cerró.