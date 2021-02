Pato Yáñez y la salida del último ídolo albo: “Me extraña que Paredes no se dé cuenta, no está para ser competitivo”

Esteban Paredes está muy dolido con su salida de Colo Colo. Así al menos lo demostró este martes en extenso diálogo con Meganoticias, donde cuestionó la forma bajo la cual le informaron que no continuaría en la institución.

“Me sorprendió mucho y me dolió lo de Mosa, porque creo que no fue la forma adecuada de decírmelo. ¿Si me hubiese quedado sin jugar? Obvio. Ustedes saben lo que siento por Colo Colo, lo que me he entregado. Jugaba súper poco y nunca le hice un problema al cuerpo técnico. ¿Quién me sacó? No sé. Aníbal me dice que fue unánime y le digo ‘usted siempre tuvo cinco votos, ¿por qué ahora no los tiene?’. Es el pago de Chile”, manifestó el ídolo albo.

Las palabras del jugador fueron analizadas por Patricio Yáñez, otro emblema del cuadro de Macul. El panelista de Deportes en Agricultura refutó los dichos y se mostró “sorprendido” de que el ‘7’ no asuma que ya no está para la alta competencia.

“A mí me parece que hace bien Colo Colo, lo que me extraña demasiado es que Esteban no se de cuenta. Está todo dicho: nadie va a dejar de querer a Paredes… Paremos el escándalo“, fueron parte de sus palabras y que puedes oír a continuación.