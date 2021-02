“Sería espectacular”: “Mago” Jiménez se refirió a un posible regreso a la Selección Chilena

El 10 de agosto de 2011 fue la última vez que Luis Jiménez defendió la camiseta de la Roja. Con dos goles en 26 partidos “clase A”, nuevamente aparece en la órbita de la Selección justo a un mes de la fecha doble de las Clasificatorias Sudamericanas ante Paraguay en Santiago y Ecuador en Quito, encuentros que marcarán el debut de Martín Lasarte como técnico.

Su buena campaña junto a Palestino en el Campeonato Nacional posicionaron al “Mago” como posible opción en la primera nómina de “Machete”, sin embargo, el mediocampista quiere ir con calma. “Yo no me hago mucha ilusión porque el año que llegué (N. de la R: 2018) la prensa me daba en todos lados como posible candidato y si bien yo jamás he intentado candidatearme, no me gusta candidatearme. Está siempre la ilusión de ser llamado o nominado”, dijo en diálogo con Deportes en Agricultura.

“Si llega a estar (el llamado), voy a estar feliz porque a los 36 años volver a la Selección después de 10 años sería espectacular. Si no llego a estar, seguiré trabajando y entrenando de la misma manera para en algún momento, si se llega a dar, estar bien preparado”, complementó el ex Ternana y West Ham United, entre otros.