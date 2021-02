Santiago Morning y la U ya tienen fechas y horarios para sus partidos en la Copa Libertadores femenina

Santiago Morning y Universidad de Chile serán las representantes nacionales en la edición 2020 de la Copa Libertadores femenina que se desarrollará entre el 5 y 21 de marzo en Buenos Aires, Argentina.

Hace pocos días ambos elencos conocieron sus respectivos grupos y en las últimas horas supieron de los días y horarios en los cuales saltarán a la cancha.

Mientras el conjunto “bohemio” debutará el viernes 5 a las 19:30 horas ante Boca Juniors, las “Leonas” harán lo mismo el sábado 6 en el mismo horario contra Peñarol de Uruguay.

Revisa el fixture.

Grupo B

Fecha 1: Boca Juniors (Argentina) vs. Santiago Morning | Viernes 5 de marzo | 19:30 | Estadio José Amalfitani

Fecha 2: Santiago Morning vs. Avaí Kindermann (Brasil) | Lunes 8 de marzo | 17:00 | Estadio José Amalfitani

Fecha 3: Santiago Morning vs. Deportivo Trópico (Bolivia) | Jueves 11 de marzo | 19:30 | Estadio Nuevo Francisco Urbano

Grupo D

Fecha 1: Peñarol (Uruguay) vs. Universidad de Chile | Sábado 6 de marzo | 19:30 | Estadio José Amalfitani

Fecha 2: Libertad-Limpeño (Paraguay) vs. Universidad de Chile | Martes 9 de marzo | 19:30 | Estadio José Amalfitani

Fecha 3: Universidad de Chile vs. Ferroviária (Brasil) | Viernes 12 de marzo | 17:00 | Estadio José Amalfitani