DT de la Roja expuso su preocupación por el presente de los históricos: “Preferiría que no fuera así”

Martín Lasarte, técnico de la Roja, conversó este martes con Deportes en Agricultura y no escondió su preocupación por el presente de tres históricos: Claudio Bravo, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, quienes por diversos motivos perdieron espacios en sus respectivos espacios.

La situación genera aún más alarma si se consideran los partidos antes Paraguay en Santiago y Ecuador en Quito.

“Preferiría que no fuera así, sino que tuvieran rendimiento más continuo e incluso destacados. Tengo información que algunos de ellos están “en el aire”, o sea, juegan poco porque los dos jugadores que están o tienen por delante de él están mejor. En el caso de Arturo se lesionó y en un equipo que va ganando, es difícil volver a intentar. Situación similar a lo de Claudio en el Real Betis: ganó muchos partidos y el técnico les da la razón a los que vienen compitiendo”, expresó.

“Más allá de las lesiones, le tengo más miedo al tema sanitario sobre todo si se juega muy seguido”, complementó el uruguayo, quien aclaró la posición que tendrá Gary Medel.

“No me gusta decir lo que no pienso, pero me sorprendió mucho cuando Gary fue central, muchísimo y me sorprendió el rendimiento que tuvo, por lo tanto no me cabe otra cosa que utilizarlo ahí. La diferencia entre el central y el mediocampista son los desplazamientos, (Medel) ha ido ganando en madurez en lo que respecta a lo agresivo. Todos esos aspectos son importantes, pero no es lo mismo el despliegue, kilómetros recorridos que un poco más refugiados. No creo que sea el tema de Gary en este momento, me da la sensación que lo seguiremos usando de central, pero no quita eso que siga jugando como volante“, enfatizó.