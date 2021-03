Martín Lasarte y la próxima nómina de la Roja: “Los que consideremos que están en un buen momento, los vamos a nominar”

A casi un mes de su llegada a la Selección Chilena, Martín Lasarte conversó este martes con Deportes en Agricultura respecto a este inédito desafío en su carrera. Sin ir más lejos, debutará este 26 de marzo ante Paraguay en Santiago en partido válido por la quinta fecha de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022.

“Si te dijera que lo esperaba (llegar a la Roja), estaría mintiendo. Fue una situación bastante fortuita, casual, que te hace reflexionar si estar en el día adecuado o momento adecuado. Lo afronto con responsabilidad y el honor que eso significa, estimulante de un trabajo de estas características. Estoy muy motivado para encontrarle cosas a este desafío”, sostuvo.

“Machete”, además, adelantó que en los próximos días publicará la primera nómina de los microciclos preparatorios de los encuentros anteriormente nombrados. “La idea es tenerla hoy (martes) o mañana (miércoles). Después no sé cómo se va a comunicar, pero la idea y la lista la tenemos casi preparada. No nos basaremos en antecedentes de edad, no hay nadie censurado ni eliminado. Los que consideremos que están en un buen momento y que puedan adaptarse a la idea que tenemos, los vamos a nominar“, expresó.

Sin embargo, algunos de los posibles nominados podría tener participación internacional ya sea en Copa Libertadores o Sudamericana. ¿Esto será impedimento? Así lo explicó el seleccionador. “La idea es convocar a los que tengamos que convocar, más allá que tengan actividad internacional. Intentaremos no interferir en ninguna planificación a pesar de que la Selección es lo más importante. No he tenido ninguna negativa ni he hablado con nadie en particular, pero la idea es visitarlos a todos. Me parece que es atinado, conveniente y es lo que hay que hacer. Vamos a apelar a la buena voluntar, es un microciclo de tres días”, aseveró.

Eso sí, todo esto no fue de lo único que conversó el uruguayo: posibles nominados y sus actuales momentos, estilos de juego y características de los jugadores fueron algunas de las temáticas abordadas.

¿Te la perdiste? ¿La quieres escuchar de nuevo? Descuida: revívela a continuación.