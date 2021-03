Quinteros se desmarca de los problemas de Blanco y Negro: “No me gusta meterme en otras funciones del club”

Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo, conversó con Deportes en Agricultura y abordó -a su manera- el conflicto que vive la dirigencia de Blanco y Negro, sobre todo tras la petición de renuncia al presidente Aníbal Mosa por parte del bloque opositor. No está de más recordar que el puertomontino se negó a dicha idea.

“Como entrenador estoy muy metido en mi trabajo, en mi función más alla que cuando llegué, tuve que intervenir porque había una relación entre jugadores y dirigentes que no era buena. Nosotros hemos podido solucionar gracias a la colaboración de los dirigentes y jugadores, se acercaron todos y terminamos con un vestuario sano. Más allá de todo, si existen diferencias en la directiva y demás, estoy al margen de eso. En este tiempo que estuve no se ha notado esa diferencia en el apoyo a los jugadores, cuerpo técnico. Gracias al esfuerzo de todos, hemos podido sacar a Colo Colo del lugar donde estaba”, expresó.

“No me gusta meterme en otras funciones, en otros aspectos de políticas del club, pero tengo ser claro y sincero que puede hacer mis funciones desde que llegué. No vi diferencias del directorio, en ese sentido no tengo nada negativo que decir y si hay algún cambio (de técnico o directiva), será en el futuro. En el tema político no me quiero meter, tengo que ser el mejor entrenador posible para revertir una situación fea que se vivió el año pasado“, profundizó el argentino-boliviano, quien también habló de la salida del histórico Julio Barroso.

“¿Molesto? No diría la palabra molesto, pero sí estoy preocupado porque se fue Julio Barroso y no pudimos concretar la contratación de Branco Ampuero. Esperamos traer un jugador en esa posición que sea del nivel de Colo Colo, ahora debemos seguir en la búsqueda. Lamentablemente no pudo seguir Barroso e iremos por otro jugador que nos dé la tranquilidad a nosotros y al club. Barroso tuvo un excelente torneo, llegamos nosotros y jugó muchísimos partidos. Estuvo muy bien en todos y por eso la idea era de que podía llegar a continuar más allá de que se sabía que iba a haber una renovación de plantel, pero fue una decisión que después se tomó en el directorio y que como cuerpo técnico no estábamos de acuerdo con eso, pero son decisiones que se toman y hay que seguir adelante”, cerró.