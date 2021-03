Jorge Valdivia le responde con todo al gerente de Unión Española su negativa de llegar a los hispanos

Una de las noticias que remeció al fútbol chileno fue la negativa del volante Jorge Valdivia para fichar en Unión Española. En ese sentido, el gerente de los hispanos, Luis Baquedano, conversó con Deportes en Agricultura y se fue en picada contra el histórico mediocampista.

Y la respuesta del campeón de América no tardó en llegar. El “Mago” respondió a través de sus redes sociales el verdadero motivo por qué no fichó en el cuadro de Independencia.

“Voy a responder a Luis Baquedano ya que él cuenta su versión, y cómo no le contesto los mensajes o llamadas a periodistas que quieren saber qué paso, lo hago a través de mis redes sociales”, dijo.

“Teníamos un acuerdo económico que consistía en que, por x minutos por partidos jugados, me rendiría un valor adicional a mi renta líquida mensual de 1,5 millones ofrecidos por ellos. Ese sería mi suelo”, explicó.

“Adicional a eso venía el estímulo por partidos jugados (35 minutos) hasta ahí todo bien. Pero mi pregunta fue la siguiente: sin yo estar lesionado o ningún inconveniente importante (porque lo más importante era el tema lesión) y al entrenador en este caso Jorge Pellicer, estimaba yo debía o él pensaba que no debía jugar un cuarto partido seguido, qué pasaría con mi bonificación”, complementó.

“Quiero decir, sin estar lesionado, cuál sería la justificación para no recibir tal bono. Considero que, si la mayor era una lesión, nada justificaba para mi pensamiento, que no me pagara el bono sí el entrenador decidía darme un partido sin yo pedirlo”, expresó.

“Decidí que no correspondía hacerme la revisión. Entonces Luis Baquedano, no es cierto que fui poco serio. Fui muy serio, poco serio hubiera sido ir a la revisión y todo el show que conlleva. Me dijeron que, si yo quería bien y si no chao”, cerró.