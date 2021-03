“No lo queremos”: directiva de Unión Española criticó con todo a Jorge Valdivia luego de su frustrado fichaje

Información de Diego Mora López

Luego de su breve paso en Colo Colo donde disputó 89 minutos, Jorge Valdivia estaba entrenando junto a un personal trainer a la espera de resolver su futuro. Coquimbo Unido y Unión Española asomaron como las principales opciones para que el volante de 37 años siguiera en el fútbol chileno.

En los últimos días el cuadro santiaguino tomó ventaja y avanzó de forma fluida en las tratativas. De hecho las partes ya habían acordado ciertos puntos, pero la situación dio un giro radical: el “Mago” no se presentó a los exámenes médicos y no fichará en Santa Laura.

Luis Baquedano, gerente del club hispano, abordó y lamentó la situación. “Lo de Valdivia se cayó fundamentalmente porque el jugador no cumplió su palabra y no se presentó. Un jugador que ofrecieron, que él quería, que quiso, que estaba contento… Todo perfecto, y no se presentó”, dijo en conversación con Deportes en Agricultura.

“Ese tipo de jugadores no los queremos en Unión Española“, cerró el directivo.