Ministra del Deporte envió dura advertencia a clubes que no cumplan con el Protocolo para la Prevención y Sanción de las conductas de Acoso Sexual

Durante este lunes, en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio del Deporte lanzó el Protocolo para la Prevención y Sanción de las conductas de Acoso Sexual, Abuso Sexual, Discriminación y Maltrato.

La actividad contó con la presencia de representantes de la Asociación Nacional Jugadoras de Fútbol Femenino, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y la ministra Cecilia Pérez, quien lanzó una dura advertencia para los clubes de Primera y/o Primera B que no aplique este reglamento.

“La ANFP es nuestra amiga y nos va a ayudar a que los clubes entiendan que esto no es voluntario, es obligatorio. Porque después, cuando los vengan a sancionar porque no han adoptado el protocolo, y dentro de las sanciones se establezca que no pueden seguir afiliados a la ANFP, ahí los quiero ver”, dijo.

“Hemos capacitado a muchos funcionarios y funcionarias en la adopción del protocolo y sus medidas; y luego ellos son ministros de fe. Incluso ante falta o ausencia de notario. Serán fiscalizadores, velando porque el protocolo se adopte en los estatutos”, complementó la autoridad, quien llamó a denunciar este tipo de casos.

“No existe la posibilidad de que un delito sexual prescriba. No se denuncia de un día para otro, y cuando se haga, hay que creer“, aseveró.

El plazo para adoptar este protocolo es hasta el 21 de marzo. ¡Falta poco! Queremos que las organizaciones deportivas tengan esta normativa instalada como parte de la cultura deportiva chilena, y que sea una medida real y tangible de protección para quienes las integren 👏🇨🇱❣️ pic.twitter.com/PZg8zkZCOD — Cecilia Pérez Jara (@ceciperez1) March 8, 2021