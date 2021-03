Pablo Milad y polémica con la Segunda División: “Aquí no hay víctimas ni victimarios”

Crédito: Universidad Catolica Vs Union La Calera

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, sacó la voz para referirse al conflicto existente con los clubes de la Segunda División Profesional, luego que el Consejo de Presidentes ratificara el medio cupo para el ascenso en la categoría.

Las instituciones de la tercera categoría del fútbol chileno ya amenazaron con no jugar el torneo, solicitando para cambiar su determinación que el ascenso sea completo para el campeón del próximo campeonato.

Consultado por aquello, el timonel del organismo con sede en Quilín aclaró de entrada que la decisión del Consejo de Presidentes se basó en acuerdos alcanzados en 2019, cuando se tuvo que cancelar el torneo por el estallido social.

“Aquí no hay víctimas ni victimarios, es un proceso que se ha desarrollado a raíz de una decisión del Consejo de Presidentes en 2019“, expresó Milad.

“Eso involucraba decisiones directas para llegar al número que establece los estatutos en cada una de las divisiones. Y también la distribución económica de los derechos televisivos”, agregó el otrora mandamás de Curicó Unido.

Para finalizar, el ex intendente de la Región del Maule señaló que la petición de la Segunda División no está en sus manos. “No hay víctimas ni victimarios. Soy el presidente de todos los clubes asociados, de la Primera A, Primera B y Segunda División“, sentenció.

