Manuel Pellegrini sacó la voz y aclaró los trascendidos sobre Claudio Bravo y Arturo Vidal

Este domingo Real Betis tiene un importante desafío en La Liga cuando a las 17:00 (21:00 local) visite al Sevilla en una nueva versión del derbi de Andalucía. En la antesala del compromiso que lo podría acercar a la zona de clasificación a la UEFA Europa League, Manuel Pellegrini sacó la voz y se refirió a los posibles movimientos en su plantel.

Esto último debido a los trascendidos en la prensa hispana sobre la posible salida de Claudio Bravo a Colo Colo y la eventual llegada de Arturo Vidal por un trueque con el Inter de Milán por la carta de William Carvalho.

“(A Bravo) lo veo muy contento en Sevilla. No sé si volverá a Chile en algún momento, pero no le veo con la intención de querer salir del Betis porque no esté jugando. El está muy contento aquí también”, dijo sobre el ex capitán de la Roja.

¿Y el eventual arribo del “Rey”? “Creo que a uno, como técnico, independiente de su nacionalidad le gusta dirigir a buenos jugadores. Arturo tiene una gran trayectoria, pero no tiene ninguna posibilidad de llegar al Betis. Es uno de los mejores mediocampistas mundiales”, cerró el “Ingeniero”.