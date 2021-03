“Me propusieron trabajar con un solo representante y dije que no”: Patricio Galaz revela crisis en Cobreloa

Uno de los grandes del fútbol chileno que llevan años sin jugar en Primera División es Cobreloa. Los “zorros del desierto” descendieron a la Primera B en 2015 y desde ahí que nunca, hasta la fecha, han podido volver al cetro de honor.

Lejos de la tranquilidad y estar enfocados en ascender, una nueva polémica azota por estos días al cuadro “naranja”. Así lo reveló el gerente deportivo Patricio Galaz, quien destapó irregularidades de la dirigencia que lidera el presidente Walter Aguilera e incluso, llegaron hasta los insultos.

“Cuando llegué, en una de las reuniones, me propusieron que trabaje con un solo representante que es Sergio Morales. Les dije que no estaba de acuerdo, porque si estamos así económicamente es por muchas comisiones que se pagaron”, comenzó diciendo.

“Ese agente ha traído más de 60 por ciento de los jugadores en los últimos años. El presidente dijo que no están dispuestos a pagar una comisión y que no sabía de eso, pero acá se les entrega una carta oferta por todos los jugadores y no se hace nada sin que él esté enterado, agregó.

Pero eso no fue todo, ya que Galaz también reveló un insólito hecho que lo llevó a comunicar lo que pasa dentro de Cobreloa. “En el entrenamiento del domingo me preguntó si yo estaba ahí, dijo que quería conversar conmigo y lo esperé. Llegó de forma matonesca a agredirme verbalmente, le dije que lo hiciera con respeto y siguió insultándome hasta que opté por irme”, confesó.

En esa línea, el otrora delantero denunció a los dirigentes, quienes “se negaron a darle una merienda a los jugadores y eso no sale más de mil pesos. Ellos están gastando 5.500 calorías y necesitan comer entre cada entrenamiento, pero no lo entienden. Todo esto va desgastando, quizás lo hacen a propósito para que uno se vaya y yo no voy a renunciar”.

“En un momento me dijeron que no podíamos pagarle más hotel al cuerpo técnico y los tuve que llevar a una casa del club que no tenía gas, ni internet ni ninguna comodidad. Ellos aceptaron por el compromiso y el cariño con el proyecto, pero as cosas no pueden pasar”, cerró.